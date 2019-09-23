https://static.news.ru/photo/74824264-b32d-11e9-b282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Публикация посольства США в Twitter с описанием маршрута несанкционированного митинга в Москве 3 августа являлась призывом к участию в шествии, уверен председатель комиссии Госдумы (ГД) по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

Он добавил, что в ГД попросили известных в России и за рубежом лингвистов «всё-таки определить, что это было». В результате независимые эксперты, далёкие от политики, продолжает депутат, поддержали мнение парламентариев, что в сообщении посольства «имело место вмешательство», пишет « Интерфакс ».

У нас есть подтверждение, что именно эта публикация, которую они там произвели, в ней всё-таки имели место скрытые смысл и агитация на участие в неразрешённом митинге и демонстрации, шествии, — пояснил Пискарёв.

Кроме представительства США 3 августа о несанкционированном митинге сообщила немецкая газета Deutsche Welle. Издание призвало выходить на акцию.

В несогласованной акции за честные выборы в центре Москвы 3 августа, по данным столичного главка МВД, приняли участие около полутора тысяч человек. За различные правонарушения задержаны примерно 600 человек. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из участников митинга, во время задержания которого получил вывих руки сотрудник ОМОНа.

Ранее News.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин предостерёг от вмешательства одних стран во внутренние дела других. Своё мнение лидер сформулировал в обращении к участникам совещания глав органов безопасности и разведслужб государств СНГ.