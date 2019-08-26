https://static.news.ru/photo/b14af094-c7e9-11e9-9f95-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Leigh Vogel/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал конфликт президента США Дональда Трампа с членами G7, который произошёл из-за России в ходе саммита в Биаррице.

По его мнению, ссора связана не с обсуждением возвращения российской стороны в формат G8, а с отношением европейских лидеров к главе Соединённых Штатов.

Морозов считает, что напор Трампа вызывает опасения у Европы, так как обычно все решения ЕС принимаются взвешено, с осторожностью и с учётом интересов всех участников.

Европейцы в принципе не против возвращения России в G7, в пользу этого говорит тот факт, что инициатором поднятия этого вопроса на саммите был французский лидер Макрон, — отметил депутат.

Он добавил, что РФ не должна «взять и вернуться по первому зову», так как для этого нужно другим странам ослабить или снять санкции, передаёт ФАН .

Ранее News.ru писал, что Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семёрки», настаивая на возвращении России в клуб. Он категорически не согласился с аргументами своих коллег, выступающих против возвращения Москвы в формат G8. Он заявил, что для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР «Россия должна присутствовать в зале».