Депутат Госдумы Валентин Шурчанов скончался от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e4552a60-4135-11eb-89ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член КПРФ, депутат Госдумы Валентин Шурчанов скончался на 74-м году жизни. Как сообщил его однопартиец Сергей Гаврилов, причиной смерти политика стала коронавирусная инфекция.

Сегодня в 14:40 [скончался]. Он всегда был добрым человеком, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный, — цитирует Гаврилова РИА Новости.

Шурчанов был депутатом ГД третьего, пятого, шестого и седьмого созывов. С 2009 по 2013 год занимал пост секретаря Центрального комитета КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов не раз заявлял, что Шурчанов может стать его преемником. За годы деятельности в ГД депутат выступил соавтором 111 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Как пояснил Зюганов, Шурчанов не справился с болезнью. По словам главы КПРФ, депутат тяжело болел последние три недели. Геннадий Андреевич воздержался от подробного комментария, вместе с тем выразив сожаление в связи со случившимся.

Я попозже прокомментирую, сейчас занимаемся. <...> Тяжело очень болел три недели. Да, к сожалению, ушёл из жизни, — приводит слова Зюганова ТАСС.

Шурчанов стал вторым депутатом Госдумы, чью жизнь унёс коронавирус. В сентябре стало известно о смерти зампреда комитета ГД по финансовому рынку Вахи Агаева.

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