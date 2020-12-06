Депутат Госдумы считает избыточными меры противодействия COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/bb77ab8c-37fc-11eb-b42b-fa163e074e61_660.jpg Николай Николаев Фото: duma.gov.ru

Ограничения в связи с коронавирусом в России во многом избыточны и могут привести к недоверию власти и правовому нигилизму. Такое мнение в интервью NEWS.ru на площадке «Дума ТВ» высказал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. По его словам, принимаются указы и постановления, которые изначально не будут соблюдаться.

Такие нормы, на мой взгляд, приводят, во-первых, к недоверию к власти, к правовому нигилизму, к тому, что мы изначально устанавливаем нормы, которые не будут соблюдаться людьми. На мой взгляд, это неправильный подход. Николай Николаев председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

По словам депутата, у Роспотребнадзора, Минздрава России, региональных властей есть большое количество полномочий, которые они могут использовать гибко, оперативно и разумно. Однако, те полномочия, которые даны, используются сегодня скорее для перекладывания ответственности, чем для реальной защиты людей.

Эти нормы используются в основном для защиты системы здравоохранения от нас, нежели для нашей защиты, — уверен парламентарий.

При этом депутат не отрицает, что COVID-19 — это серьёзная болезнь, как и грипп и многие другие.

Я сам переболел. Переболела моя семья. И я не могу сказать, что это было просто, но тем не менее, это не чума. Друзья, это точно не чума. И у нас значительно больше умирает людей от сердечно-сосудистых заболеваний и даже просто от травм. Николай Николаев председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Николаев отметил, что в большей степени это проблема коммуникации и информационного воздействия, нежели это проблема реальная.