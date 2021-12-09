Депутат Госдумы рассказал, кто стоит за провокацией в Керченском проливе

Корабль ВМС Украины «Донбасс» в Керченский пролив направили намеренно — и стоит за этим высшее руководство страны, потому что без разрешения Зеленского такое бы никто не решился провернуть. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости. Политик предостерёг украинские власти от повторения провокаций в Керченском проливе, в противном случае их корабли будет ждать незавидная учесть.

За этой провокацией стоят высшие должностные лица Украины. Без отмашки президента Украины ничего бы этого не было. В случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждёт незавидная участь, — заявил Шеремет.

Народный избранник добавил, что российские пограничники будут действовать строго в рамках законодательства РФ. При этом, по его словам, вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь «преступный приказ».

Ранее сообщалось, что корабль управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины двигался в сторону Керченского пролива, создавая угрозу мореплавания в указанной зоне. При этом на требования изменить курс не реагировал, сообщил ЦОС ФСБ РФ. Украина никаких заявок на проход по каналу ранее не подавала, уточнили в службе.

По данным ФСБ, корабль был в рейде, затем вышел из порта Мариуполь и выдвинулся в Керченский пролив. Его ещё в 13:45 предупредили о том, что судно должно соблюдать законодательство России и заранее подавать заявки на передвижение в этом районе.