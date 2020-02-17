https://static.news.ru/photo/51fb7730-5317-11ea-977b-fa163e074e61_660.jpg Владислав Сурков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Интригу вокруг отставки Владислава Суркова создало то, что он заранее это анонсировал, заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

И интрига продолжалась в течение нескольких недель: все-таки состоится этот уход или нет. Несмотря на заявление людей, к нему близких... не было, как мне известно, ни самого заявления Суркова об уходе, ни подписанного указа об уходе до самого последнего момента, до вчерашнего дня, — цитирует RT депутата.

Он также заявил, что Сурков является неординарным человеком. По его мнению, Владислав Юрьевич может вернуться в политику, однако отказался от каких-либо предположений на этот счёт.

27 января политолог Алексей Чеснаков заявил, что Владислав Сурков оставил государственную службу «в связи со сменой курса на украинском направлении». В Кремле подчеркнули, что указ об отставке Суркова отсутствует. 18 февраля российский лидер Владимир Путин освободил Суркова от занимаемой должности.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что бывший помощник главы государства Владислав Сурков найдёт применение своему многолетнему опыту и таланту.