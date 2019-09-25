https://static.news.ru/photo/f3df1cc6-dfba-11e9-a16e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Новиков Фото: instagram.com/novikov_kprf

По расшифровке разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского видно, что глава Белого дома пытается снизить влияние Европы на международные дела. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

За всем этим просматривается устойчивая и сформировавшаяся попытка Дональда Трампа снизить влияние Европы на международные дела, обеспечить её привязку к США, — цитирует Новикова RT .

Также депутат полагает, что на украинском направлении европейские политики «не всегда столь жёсткие, как хотели бы США», что «вызывает раздражение Трампа», которое «проявилось в ходе переговоров с Зеленским».

Но было бы странно, если бы Германия и Франция полностью забыли о своих национальных интересах. Ни Эммануэль Макрон, ни Ангела Меркель не могут игнорировать настроения, которые есть среди избирателей, — предполагает Дмитрий Новиков.

Парламентарий, кроме этого, обратил внимание на заявление Зеленского о том, что новый генпрокурор Украины изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Зеленский откликается на те потребности и несформулированные запросы, которые висят в воздухе с точки зрения объективных интересов Трампа, — сказал депутат Госдумы.

По словам Новикова, Трамп уже высказывался по поводу Байдена и ему важно использовать любую возможность, чтобы на внутриамериканской политической сцене выставить оппонентов в невыгодном свете.

Как писал News.ru, в США обнародовали стенограмму разговора президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, произошедшего 25 июля. Эта телефонная беседа послужила основанием для начала процедуры импичмента главы Белого дома.

Кроме того, в разговоре с Трампом Зеленский выступил с обвинениями Германии и Франции в несоблюдении санкций в отношении Москвы.