Депутат ГД призвал бойкотировать YouTube из-за удаления крымского канала

https://static.news.ru/photo/a1bb091e-9a95-11ea-b264-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Россиянам следует бойкотировать видеохостинг YouTube, считает депутат Государственной думы Михаил Шеремет. Причиной является блокировка канала «Крым 24».

По его словам, России следует развивать собственные сервисы. Иначе она может стать «предметом шантажа» со стороны властей других стран и компаний, которые ими контролируются, передаёт РИА Новости.

В этом поступке (удалении канала «Крым 24. — NEWS.ru) мы видим, что никакой западной демократии и свободы слова по факту нет. Всё это фикция. В очередной раз хваленая западная демократия показала свое истинное лицо. Нам нужно бойкотировать видеохостинг YouTube, который пронизан сплошной цензурой и пропагандой, транслируемой из-за океана, — уверен парламентарий.

Политик считает, что на платформе содержится много «грязи, лжи и западной пропаганды».

Ранее, как писал NEWS.ru, Шеремет заявлял, что Крым не нуждается в признании Евросоюза, который не способен адекватно воспринимать сложившуюся международную обстановку. По его словам, сегодня страны ЕС вместо налаживания дружественных отношений с РФ продолжают безответственную и наплевательскую по отношению к своему народу политику.