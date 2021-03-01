Депутат Госдумы призвал Киев прекратить шантаж Крыма водой

https://static.news.ru/photo/3db582ce-00d9-11ea-8de1-fa163e074e61_660.jpg Карадаг, Крым Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Прекратить неуместный шантаж Крыма возобновлением подачи воды по Северо-Крымскому каналу призвал киевские власти депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. По его словам, крымчане не нуждаются в подачках со стороны Украины.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что власти страны не планируют снабжать полуостров водой до тех пор, пока он не вернётся в состав Украины.

В ответ депутат Шеремет заявил, что «киевским персонажам» пора прекратить «неуместный шантаж».

Семь лет, как Украина прекратила поставки воды в Крым. Регион обходится исключительно свои ресурсами и в кратчайшие сроки все проблемные вопросы последнего года будут решены. Мы уже неоднократно это проходили, — сказал депутат Госдумы в интервью РИА Новости.

По мнению Шеремета, Крым представляет собой процветающий регион и именно этот факт вызывает зависть киевских политиков.

Вот поэтому они и льют грязь на Крым и Россию, — отметил Михаил Шеремет.

Ранее депутат крымского парламента Алексей Черняк заявил о том, что Крым будет обеспечен устойчивым водоснабжением с помощью российских властей, полуостров никогда не вернётся в состав Украины.

Крым снабжался водой из Днепра по Северо-Крымскому каналу до 2014 года. Таким образом обеспечивались до 85% потребностей жителей в пресной воде. После вхождения полуострова в состав РФ к 2017 году власти Херсонской области построили в русле канала дамбу, перекрывшую водоснабжение острова.