Депутат Госдумы признался, что ему могут закрыть вход в здание

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что его могут не пустить в здание нижней палаты парламента из-за отказа вакцинироваться. Он записал видеообращение к своим подписчикам, где показал свой рабочий кабинет в Госдуме, но отметил, что почти там почти не бывает. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.

Кабинет, но я здесь почти не бываю, так как мне в любой момент могут закрыть вход в Госдуму за то, что я забочусь о своём здоровье и не хочу превращать себя в подопытное животное, — подписал видео парламентарий.

В комментариях многие подписчики поддержали политика, но нашлись и те, кто раскритиковал Делягина. «Незаменимых депутатов нет», — заметил один из комментаторов.

Ранее учёные из Италии поделились первой «фотографией» шиповидного белка нового штамма COVID-19 «омикрон», где изображено множество мутаций в сравнении со штаммом «дельта» и первоначальным вариантом коронавируса. Красным цветом на снимке отмечены основные мутации между штаммами.

Специалисты отмечают, что если в «дельта»-штамме число мутировавших аминокислотных остатков находилось на отметке 18, то в новом варианте их насчитывается 43. По словам вирусологов, это означает, что вирус адаптировался к человеку и данные мутации позволяют ему быстрее «закрепляться» в организме.