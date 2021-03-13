Депутат Госдумы предложила способ изменить зарплаты учителей

https://static.news.ru/photo/325570d6-8555-11eb-a698-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учителям в возрасте до 35 лет нужно дать федеральный оклад в размере полутора-двух МРОТ. Это стартовый оклад, который нужно зафиксировать в системе оплаты труда педагогов.

С таким предложением выступила депутат Госдумы Елена Строкова. Она направила обращение на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко, пишет RT.

По мнению парламентария, такая инициативы поможет повысить престиж профессии. К тому же у учителей появится возможность оставаться работать в своём регионе. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс.

Предлагаю поддержать молодых педагогов, используя возможности Федерального закона от 09.11.2020 № 362-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», — сказано в тексте обращения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские педагоги начали массово публиковать в Интернете расчётные листы с информацией о своих реальных зарплатах. Так преподаватели откликнулись на поручение главы правительства Михаила Мишустина Министерству труда и социальной защиты к апрелю собрать объективную информацию о доходах работников бюджетных организаций.