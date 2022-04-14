После нанесения ураинскими войсками авиационных ударов по территории России настала пора ответного сокрушительного удара по центру управления в Киеве. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, украинские власти, осознав неминуемость поражения, начали воевать с мирным населением.

Нанеся удар по поселку в Брянской области, Киев в очередной раз показал свою трусливую террористическую сущность, направленную против мирных граждан, детей, женщин и стариков. Считаю, что пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве, — сказал парламентарий.

По его мнению, власти Украины осознали своё неминуемое поражение и решили начать воевать с мирным населением. Шеремет выразил уверенность, что подобное не сойдёт им с рук.

Пора прекратить их чаепития с заезжими западными кураторами, — резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Украины села Климово в Брянской области около 100 домов получили повреждения, два из них почти полностью сгорели. Эти данные привёл губернатор региона Андрей Богомаз. По его словам, наибольший ущерб понёс частный сектор, в котором расположены преимущественно одноэтажные постройки, при этом жителей этого района не эвакуировали. Местные власти обещают помочь жителям с последующим ремонтом.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в свою очередь рассказал, что число пострадавших в результате обстрела ВСУ посёлка Климово в Брянской области составило восемь человек, шесть из них госпитализированы, включая двухлетнего ребёнка и 74-летнюю пенсионерку.