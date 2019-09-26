https://static.news.ru/photo/968723d6-71d1-11e9-8dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Шаргунов внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предполагающий внесение изменений в Уголовный кодекс РФ. Политик предложил смягчить наказание за неоднократное нарушение порядка проведения митингов и пикетов.

Речь идёт о статье 212.1, которая получила название «дадинская» в честь оппозиционера Ильдара Дадина, ставшего первым осуждённым по ней. Согласно инициативе Шаргунова, наказание по ней будет налагаться только в том случае, если деяние было совершено неоднократно и повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью и имуществу граждан, окружающей среде, общественному порядку.

Штраф за неоднократное нарушение статьи предлагается снизить до 100–500 тысяч рублей вместе нынешнего, составляющего от 600 тысяч до миллиона рублей, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что 5 сентября Тверской суд приговорил активиста Константина Котова к четырём годам лишения свободы. Суд признал его виновным по статье 212.1 УК «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собраний и митингов».