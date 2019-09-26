Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Шаргунов внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предполагающий внесение изменений в Уголовный кодекс РФ. Политик предложил смягчить наказание за неоднократное нарушение порядка проведения митингов и пикетов.

Речь идёт о статье 212.1, которая получила название «дадинская» в честь оппозиционера Ильдара Дадина, ставшего первым осуждённым по ней. Согласно инициативе Шаргунова, наказание по ней будет налагаться только в том случае, если деяние было совершено неоднократно и повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью и имуществу граждан, окружающей среде, общественному порядку.

Штраф за неоднократное нарушение статьи предлагается снизить до 100–500 тысяч рублей вместе нынешнего, составляющего от 600 тысяч до миллиона рублей, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что 5 сентября Тверской суд приговорил активиста Константина Котова к четырём годам лишения свободы. Суд признал его виновным по статье 212.1 УК «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собраний и митингов».

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