https://static.news.ru/photo/a71b908c-c59c-11e9-be4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Salisbury/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил разместить российские ракеты в Венесуэле. Он считает, что это станет действенным ответом РФ на испытания американцами ракет, нарушающих ДРСМД,

Это, конечно, жёстко. Может быть, будет даже Карибский кризис-2, но именно Карибский кризис позволил надолго остудить американцев. Для США это будет страшнее, чем когда размещались наши системы на Кубе. Вопрос не только в расстоянии, но и в уязвимости, — заявил Шерин «Интерфаксу».

19 августа, США провели испытания ракеты, характеристики которой подпадают под действие ДРСМД. Запуск состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии. Дальность полёта устройства наземного базирования составила около 500 километров. Позднее была опубликована и видеозапись запуска.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал испытание ракеты в Соединённых Штатах прямым доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву договора. Он также отметил, что эти мероприятия невозможно подготовить в короткие сроки.

23 августа президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза поручил оценить уровень угрозы, представляемой ракетной программой США, писал News.ru.