Депутат Госдумы предложил отложить выборы губернаторов при режиме ЧС

https://static.news.ru/photo/6a096632-9513-11ea-af52-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Вяткин Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин предложил отложить выборы губернаторов, в чьих регионах действует режим повышенной готовности или ЧС. Речь идёт о главах субъектов, которые избираются депутатами законодательных органов власти.

Вяткин подготовил соответствующую поправку к законопроекту о сборе подписей избирателей через портал госуслуг, её текст опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Прямые выборы (голосуют непосредственно граждане) глав действуют в большинстве субъектов РФ. Исключение составляют республики Северного Кавказа (кроме Чечни), где главы выбираются парламентами. Такая же система действует и в Крыму (за исключением Севастополя), а также в автономных округах, входящих в состав областей.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что необходимо перенести запланированные на апрель и май выборы в российских регионах в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, писал NEWS.ru.