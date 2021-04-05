Депутат Госдумы требует вернуть прежний пенсионный возраст

https://static.news.ru/photo/ff017c58-9656-11eb-a000-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Депутат Госдумы Юрий Афонин настаивает на возвращении прежнего пенсионного возраста в России. Также зампредседателя ЦК КПРФ предлагает ликвидировать Пенсионный фонд.

По мнению парламентария, индексация пенсий на 3,4% не поможет пенсионерам, так как реальная инфляция в стране намного выше. И прибавка не только не компенсирует её, но тут же будет съедена ростом цен. Инициатива депутата изложена на сайте КПРФ. Единственным выходом из сложившейся ситуации Афонин считает возвращение к прежним значениям пенсионного возраста.

Уровень жизни российских пенсионеров продолжает падать, а пенсионная реформа только «ограбит» их на 10,2 трлн рублей. И это при том, что в Фонде национального благосостояния страны есть более 13 трлн рублей, а валютные резервы составляют ещё 44,4 трлн рублей.

Эти цифры ясно показывают: у государства есть все финансовые возможности, чтобы возвратить и сохранять установленный советской властью возраст выхода на заслуженный отдых, — считает Афонин.

Что касается ликвидации Пенсионного фонда, депутаты давно предлагают платить пенсии напрямую из госбюджета. Это позволит сэкономить приличные деньги, которые уходят на содержание ПФР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсионеры, проработавшие в сельской местности 30 лет, не должны лишиться выплат в виде надбавки в случае переезда из села. Об этом заявил глава думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. Он обратился с этим вопросом к президенту Владимиру Путину.