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Сравнение Крыма с прибалтийскими республиками СССР, которое допустил американский дипломат Джеймс Гилмор, некорректно. Куда уместней вспомнить то, как США отказывались признать новую геополитическую реальность после образования Советского Союза, который был создан без участия Штатов. Так на сравнение полуострова и Прибалтики времён начала Второй мировой войны отреагировал депутат Государственной думы Константин Бахарев.

Парламентарий подчеркнул, что США на протяжении 12 лет не признавали СССР, пока к власти не пришёл президент Франклин Рузвельт. Только после этого между государствами стали возможны дипломатические отношения.

Также, как подчеркнул депутат, Америка несколько десятков лет подряд не признавала КНР.

Это позорные страницы американской дипломатии, но это показывает, что эта дипломатия строится на отказе США признавать геополитическую реальность, созданную вопреки их желанию. Все остальные аргументы — это пустая демагогия. В случае с Крымом — это особенно показательно, — цитирует Бахарева РИА Новости.

Дипломат Гилмор ранее выступил с заявлением, что США не станут признавать Крым частью РФ так же, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР в 1940 году.

Как передавал NEWS.ru, Россию не интересует признание Соединёнными Штатами Крыма российской территорией, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.