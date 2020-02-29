https://static.news.ru/photo/486d1344-5ad4-11ea-a29b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diana Kykot/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков пристыдил главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отказе властей от празднования Дня Победы 9 мая.

Это заявление из разряда тех, которые делать стыдно. Потому что любой политик должен оставаться человеком, он должен оставаться в адекватной системе координат, когда речь идёт о Великой Победе над фашизмом, которая была достигнута советским народом ценой невероятных жертв, — сказал парламентарий RT.

При этом он отметил, что под советским народом следует понимать население всех республик, входивших в состав СССР.

Новиков также предположил, что президент Украины Владимир Зеленский откажется от участия в параде Победы в Москве, поскольку находится под влиянием узкого круга политической элиты страны, которая не понимает национальных интересов.

Ранее NEWS.ru писал, что Кремль продолжает рассылку приглашений иностранным лидерам на празднование 75-летия Победы в Москве. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Зеленскому оно пока не отправлялось.