https://static.news.ru/photo/f1e7214c-ccf6-11e9-8de2-fa163e074e61_660.jpgФото: Perry Mastrovito/imageBROKER.com/Global Look Press
Вторая мировая война не могла закончиться для Эстонии, так как она для неё и не начиналась, поэтому заявление президента балтийского государства на эту тему неуместно. Такого мнения придерживается зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Для Эстонии война не могла закончиться, потому что она для неё и не начиналась. Война начинается для того народа и того государства, которые воюют за свою независимость. Если эстонский лидер скажет какие-то величайшие сражения, в которых принимала участие эстонская армия, тогда, наверное, может такие заявления делать, — цитирует Шерина РИА Новости.