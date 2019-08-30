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Поддержать студентов-фигурантов уголовного дела о якобы «массовых беспорядках» 27 июля, а также других эпизодов призвал профсоюз «Университетская солидарность». Объединение предлагает преподавательскому сообществу напомнить фамилии заключённых в первый день учебного года.

Сегодня 1 сентября — начало нового учебного года. Завтра в большинстве университетов пройдут первые занятия. Однако в последнее время сразу у нескольких вузов появились свои студенты-политзаключённые, которые из-за произвола властей...