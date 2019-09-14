https://static.news.ru/photo/227d02a8-d6fd-11e9-8101-fa163e074e61_660.jpg Министр образования и науки Украины Анна НовосадФото: kmu.gov.ua
Слова министра образования и науки Украины Анны Новосад о необходимости изменить школьные программы и учебники в части упоминания РФ вызывает недоумение, потому что русские и украинцы близки друг другу. Такое мнение озвучил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Мы, как всегда, как обычно, относимся к этому с недоумением. И надеемся на здравомыслие. Потому что украинский народ для нас — это братский народ, близкий духовно и ментально, — цитирует Шеремета РИА Новости.
Также российский парламентарий уверен, что большинство жителей Украины придерживаются противоположного, нежели Анна Новосад, мнения.
Как писал News.ru, ранее Новосад заявила, что в школьные программы и учебники, в которых утверждается, что «Россия — друг Украины», необходимо внести изменения.