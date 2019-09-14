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Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил рейд йеменских повстанцев-хуситов на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Политик уверен, что мировая общественность должна приложить усилия для предотвращения создания нового очага напряжённости на Ближнем Востоке.

Решительно осуждаем случившееся. <...> Мы молимся о мире и стабильности в дружественной Саудовской Аравии, — написал руководитель региона в своём Telegram-канале. Он напомнил, что в Саудовской Аравии находятся главные святыни...