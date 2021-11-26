Депутат Госдумы: отказ от вакцинации детей – преступление против олигархов

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что люди, которые не прививают своих детей от коронавируса, совершают преступление против олигархов. Политик добавил, что олигархи из-за этого не смогут «вытащить» ещё денег из бюджета. Соответствующий пост появился в Telegram-канале парламентария.

Вот эти вот родители совершают преступление. Это преступление против олигархов, они меньше денег вытащат из федерального бюджета. И вообще то, что вы существуете — это преступление против олигархов. Потому что, когда вы что-то потребляете, это уже не могу украсть олигархи. Это не могут украсть коррупционеры, — рассказал Делягин.

Он добавил, что, если бы можно было бы отстреливать людей вакциной, то Гинцбург и Вассерман обязательно бы это сделали.

Ранее учёные из Италии поделились первой «фотографией» шиповидного белка нового штамма COVID-19 «омикрон», где изображены множество мутаций в сравнении со штаммом «дельта» и первоначальным вариантом коронавируса. Красным цветом на снимке отмечены основные мутации между штаммами.

Специалисты отмечают, что если в «дельта»-штамме число мутировавших аминокислотных остатков находилось на отметке 18, то в новом варианте их насчитывается 43. По словам вирусологов, это означает, что вирус адаптировался к человеку и данные мутации позволяют ему быстрее «закрепляться» к нашему организму.