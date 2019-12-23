Депутат Государственной думы от Пермского края Алексей Бурнашов сообщил, что намерен сложить свои полномочия. Причины такого решения он не назвал.
Я искренне прошу прощения у своих избирателей, друзей, что подвёл вас, — заявил он.
Депутатом Госдумы Бурнашов был избран в 2016 году. С 2006 года он являлся депутатом Пермской городской думы от Орджоникидзевского района, а позже стал представлять интересы избирателей в Законодательном собрании Пермского края, передаёт
Ранее NEWS.ru писал, что заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов написал заявление на увольнение. Руководитель аппарата правительства написал об этом на своей странице в Facebook.
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