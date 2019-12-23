https://static.news.ru/photo/2ecfb4e6-25b9-11ea-9b62-fa163e074e61_660.jpg Алексей Бурнашов Фото: aleksey_burnashov/instagram.com

Депутат Государственной думы от Пермского края Алексей Бурнашов сообщил, что намерен сложить свои полномочия. Причины такого решения он не назвал.

Я искренне прошу прощения у своих избирателей, друзей, что подвёл вас, — заявил он.

Депутатом Госдумы Бурнашов был избран в 2016 году. С 2006 года он являлся депутатом Пермской городской думы от Орджоникидзевского района, а позже стал представлять интересы избирателей в Законодательном собрании Пермского края, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов написал заявление на увольнение. Руководитель аппарата правительства написал об этом на своей странице в Facebook.