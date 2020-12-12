Депутат Госдумы от Крыма отреагировал на призыв к захвату полуострова

https://static.news.ru/photo/609b8a6c-3c66-11eb-a374-fa163e074e61_660.jpg Руслан Бальбек Фото: Руслан Бальбек/vk.com

Оружие не может являться доводом в разговоре с Россией, а попытка штурма Крыма будет катастрофой для Украины, заявил депутат Государственной думы от полуострова Руслан Бальбек. Таким образом он отреагировал на призыв украинского дипломата Романа Бессмертного провести военную операцию по захвату Крыма.

Ранее бывший посол Украины в Белоруссии и экс-председатель переговоров по Донбассу Бессмертный говорил, что Киев пытался реинтегрировать полуостров мирным путём на протяжении пяти лет. При этом, по его словам, после возвращения полуострова в результате военной операции необходимо будет выселить с него всех «лояльных».

Бальбек подчеркнул, что в настоящее время агрессивная риторика в тренде киевского истеблишмента. Парламентарий назвал такую стратегию «путём в никуда».

Крым нельзя взять ни штурмом, ни идеологией, поэтому Бессмертному не стоит делать такие заявления ради самопиара, — цитирует депутата телеканал RT.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как ранее передавал NEWS.ru, «сказочным идиотизмом» назвал депутат Госдумы Михаил Шеремет призыв украинского дипломата Романа Бессмертного провести военную операцию по захвату Крымского полуострова.