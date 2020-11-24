Депутат Госдумы оценил «ракетный сюрприз» для РФ в Крыму

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Крымская военная группа отслеживает все провокации, и информация с обнародованными данными о выпущенных США ракетах в сторону полуострова не стала сюрпризом. Обнародование указанных сведений было лишь попыткой демонстрации американской военной мощи, которая провалилась. С таким заявлением выступил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее в СМИ появились сведения, согласно которым армия США в ходе военных учений спешно перебросила реактивные системы залпового огня дальнего действия HIMARS из Германии в Румынию и запустила ракеты, чтобы напугать группировку Вооружённых сил России в Крыму. После «демонстрации силы» комплексы были возвращены обратно в ФРГ.

Как пишет Forbes, сухопутные силы США предприняли этот демонстрационный манёвр с целью «послать сюрприз» армии России в Крыму. Инцидент имел место на прошлой неделе, 19 ноября.

Российский парламентарий, в свою очередь, выразил сомнение в том, что автор материал сам верит в то, что им написано. По словам Бальбека, любой летящий в направлении Крыма снаряд берётся на сопровождение. При подлёте отдаётся команда на перехват.

Если действия в отношении полуострова нашим военным командованием признаны агрессией — действует принцип «ответка». Так что зря тешит себе душу автор статьи — сюрпризом эти учения для нас не стали. А вот война в Сирии показала, что наши зенитные комплексы успешно сбивают снаряды РСЗО как ближнего, так и дальнего действия, — цитирует депутата РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, 24 ноября американский эсминец John McCain пересёк водную границу России и на два километра вошёл в территориальные воды РФ в Тихом океане. Корабль ВМФ России «Адмирал Виноградов» пресёк дальнейшее нарушение российских границ, американцы не стали доводить дело до применяемого в таких случаях тарана (применение вооружения равнозначно объявлению войны), показали корму и скрылись.