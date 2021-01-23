Депутат Госдумы оценил призыв Украины оборвать энергосвязи с Россией

https://static.news.ru/photo/f9a735f4-5e39-11eb-b3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для украинских властей уровень жизни населения стоит далеко не на первом месте. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Так политик прокомментировал предложение главы Минэнерго Украины Юрия Витренко отказаться от единой с РФ и Белоруссией энергосистемы.

Министр объяснил всё чётко и понятно: чтобы стать Европой, нужно ещё больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте, — заявил Бальбек журналистам RT.

Депутат уверен, что украинскому народу будет нелегко в процессе объединения Украины с европейской энергетической системой. Он напомнил, что Киев продолжает покупать российский газ, но только из европейского хаба. Из-за этого для потребителей голубое топливо оказывается в разы дороже.

Как писал NEWS.ru, исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Украина продолжает зависеть от России в вопросах энергетики. Он считает, что властям нужно отсоединиться от единой энергосистемы с Белоруссией и Россией, чтобы использовать европейскую энергосистему. Ранее в стране был отменён льготный тариф на электроэнергию.

С 3 января 2021 года Киев начал закупать дешёвую электроэнергию в Белоруссии. Её вырабатывает недавно запущенная атомная энергетическая станция.