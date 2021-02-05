Депутат Госдумы оценил обещания Байдена заставить РФ «заплатить» за всё

https://static.news.ru/photo/d2ce9b5e-67a1-11eb-b6d8-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вызовы, про которые американский президент Джо Байден говорил в своей речи, выступая в Госдепартаменте, следует искать внутри американского общества, а не в лице России или Китая. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Уже не удивляет, что главной темой программной речи нового главы Белого дома стали отношения с Россией, — рассказал Железняк РИА Новости.

Политик отметил, что со стороны США вновь слышится агрессивный тон в отношении России, высказываются голословные обвинения, которые «въелись в американскую внешнеполитическую риторику, как ржавчина».

Вызовы, о которых говорит Байден, Вашингтону следует искать внутри общества, которое раскололи американские элиты в гонке за властью, а не в лице нашей страны и Китая, — подчеркнул депутат.

По его словам, Байден хочет показать своим сторонникам, что обладает несокрушимой силой и будет бороться с внешними врагами Америки.

Господин Байден, очевидно, упустил, что в свете последних событий и полной дискредитации «американской демократии» претендовать на роль лидера США неуместно, — отметил Железняк.

Депутат считает, что каждый американский лидер соревнуется с предыдущим в агрессивности, которая направлена в адрес нашей страны. Байден показывает, что грозит России сильнее, чем «слабак» Дональд Трамп.

Ранее Байден заявил, что США будут без колебаний «заставлять платить» Россию за её действия. Он пояснил, что дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что «дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли».

Как писал NEWS.ru, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в заявлениях нового президента США можно увидеть шаблоны времён администрации Обамы, и они говорят лишь о том, что «холодная война 2.0 продолжается».