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Депутат Госдумы объяснил выдвижение Зеленского на Нобелевскую премию мира

Депутат Чепа: выдвижение Зеленского на Нобелевскую премию позволит Западу защитить его
15:12, 18 марта 2022
Депутат Госдумы объяснил выдвижение Зеленского на Нобелевскую премию мира Владимир Зеленский Фото: zelenskiy_official/instagram.com
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскритиковал обращение европейских политиков с целью номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира, передают «Известия». По словам парламентария, выдвижение на премию станет для украинского лидера неким карт-бланшем для определённых действий. Также это даст Западу возможность «защитить» Зеленского от вероятного судебного преследования или ареста.

Если бы Зеленский был защитником мира, то <...> конфликтующие стороны <...> приступили бы к реализации Минских соглашений. Тогда не было бы кровопролития, не было бы гибели мирных жителей, — подчеркнул Чепа.

Ранее бывшие и действующие европейские политики обратились к Нобелевскому комитету с предложением внести кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на получение Нобелевской премии мира. По мнению подписантов, украинский лидер и народ страны заслуживают эту награду. Соответствующее письмо было опубликовано на специально созданной для этой цели странице.

Выдвижение также поддержала белорусская писательница и нобелевский лауреат по литературе 2015 года Светлана Алексиевич, назвавшая политика символом Украины, который достоин подобной награды.

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