Депутат Госдумы объяснил эвакуацию американских дипломатов с Украины

США начали эвакуацию своих дипломатов с Украины для того, чтобы убедить население страны в скором вооружённом вторжении России, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он предположил, что бойкот Вашингтоном Олимпийских игр в Пекине нужен для того, чтобы отвлечь мировую общественность от успеха своих политических оппонентов в Китае, пишет Lenta.ru.

Нужно, чтобы граждане конкретной страны видели конкретные подтверждения того, что к ним вот-вот должен вторгнуться враг. И в данном случае, с помощью эвакуации, Госдеп подтверждает наличие информации о том, что Россия намерена ввести войска на территорию Украины. Именно в этом я вижу источник принятия данного решения. Что касается кампании по обвинению России в целом, то за этим могут скрываться и максимально агрессивные намерения НАТО в отношении поддержки авантюрных планов Киева в отношении Донецка и Луганска, — пояснил Новиков.

Он также напомнил о намерении Вашингтона бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. По мнению политика, таким образом американцы пытаются создать информационный фон для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от успеха своих конкурентов.

Не исключено, что и сейчас мы наблюдаем такую многоходовку, призванную испортить впечатление мира от успешных игр в Пекине, омрачить очередную победу Китая военными действиями, которые явно окажутся в топе всех сводок, — резюмировал Новиков.

Ранее Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала, а также членов семей дипломатов из посольства на Украине. Американским гражданам на Украине уже сейчас рекомендовали рассмотреть варианты отъезда за свой счёт.

Также на фоне якобы возможного обострения ситуации на Украине эвакуацию своих сотрудников начал МИД Великобритании, в то время как Евросоюз не намерен идти на подобные шаги и не видит для этого причин.