Депутат Госдумы назвала Навального симулянтом после визита в колонию

Депутат Госдумы Мария Бутина назвала оппозиционера Алексея Навального симулянтом после того, как лично проверила условия его содержания в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. По её словам, осуждённый отказывался от выполнения элементарных обязательств. Навальный игнорировал сотрудников ФСИН и просил, чтобы интервью с ним не показывали, пишет «Газета.Ru».

Бутин отправилась в колонию после того, как оппозиционер заявил о бесполезности приехавшей к нему Общественной наблюдательной комиссии.

Приезжаю — вижу обычный барак, причём заполненный процентов на 30, вижу человека, который не встаёт на построение, который просто лежит, отказывается в принципе от выполнения даже элементарных обязательств, как помыть под своей койкой, игнорирует сотрудников ФСИН. Человек ходит туда-сюда, у него не болит ни правая, ни левая нога, а в СМИ пишут, что у него чуть ли не нога отваливается, — рассказала Бутина.

По словам депутата, Навальный назвал свой барак «пыточной» из-за трещины на стекле, через которую даже не дует ветер.

2 февраля решением столичного Симоновского суда было принято постановление об отмене Навальному условного срока по делу компании «Ив Роше» и замене его на 3,5 года колонии общего режима. Об этом просили представители ФСИН. По данным ведомства, Навальный неоднократно нарушал правила испытательного срока, а до своего задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд поддержал данное решение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о помиловании Навального. По его словам, важно помнить о том, что для таких вещей есть определённый порядок, который также включает признание вины.