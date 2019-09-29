Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Первый зампред Государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что во властных структурах Украины «раздаются трезвые голоса». Таким образом он прокомментировал планы Киева возобновить пассажирское сообщение с полуостровом.

Фикс отметил, что для реализации этой инициативы Украине придётся восстановить инфраструктуру на своей стороне границы. В частности, после того как Крым стал российской территорией, украинские власти разобрали железную дорогу, ведущую...