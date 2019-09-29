https://static.news.ru/photo/0dfb8202-5442-11e9-b6a2-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Приезд в Крым делегации общественников из разных стран является знаковым событием, которое приближает международное признание российского полуострова. Такого мнения придерживается депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Народная дипломатия — лучшая дипломатия. К сожалению, на уровне руководства государств сложнее осуществляются какие-то поступательные движения. Приезд делегации — знаковое событие, которое приближает международное признание Крыма, — цитирует РИА Новости политика.
Ранее News.ru писал, что делегация из 22 человек, в которую войдут представители США, Германии, Норвегии, Бельгии и Нидерландов, прибудет в Крым 29 сентября. Гости проведут на полуострове семь дней. В программе — встречи с крымской общественностью и властью.