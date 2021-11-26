Депутат Госдумы назвал таджиков «хозяевами» России

Российский депутат Михаил Делягин возмутился акцией протеста перед посольством Таджикистана в Москве, в которой приняли участие около тысячи граждан страны. Причиной акции протеста стало убийство 29-летнего жителя Хорога (населённый пункт в Таджикистане). Но российского депутата взбесила не сама акция, а бездействие российских силовиков. Они приехали к посольству на нескольких автобусах с включёнными проблесковыми маячками, но никого разгонять не стали, не смотря на действующие в Москве ковидные ограничения.

В двух километрах от Кремля собралась многотысячная толпа — и никто ничего не заметил. В ГУ МВД по Москве об этом узнали только постфактум. <...> Прибывшие на место отряды полиции уговаривали мигрантов разойтись. Разгонять мигрантов никто не посмел. Ну конечно, кто после этого останется в живых? Это вам не бабушек со студентами избивать. Это же реально накачанные, сильные люди, там и боевики есть подготовленные. В стране есть хозяева, — сказал Делягин в своём Telegram.

Он отметил, что в городе живёт столько приезжих, что если бы они все вышли на улицы столицы, то «у нас бы уже был мусульманский правитель города, как в Лондоне, и Владимир Путин бы его лично сушками угощал», потому что, по мнению Делягина, именно таджики, киргизы и узбеки уже «хозяева» России, а не русские.

У россиян, заявил депутат, меньше прав в собственной стране, ведь им для организации такого митинга пришлось бы его согласовывать с мэрией Москвы. Кроме того, Делягин усомнился в том, что хоть кто-то из протестующих был в маске, соблюдал социальную дистанцию и имел QR-код. Он привёл в пример Казань, где за акцию протеста из-за QR-кодов люди вышли на митинг и там начались массовые задержания.