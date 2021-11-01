Депутат Госдумы назвал провокацией отправку корабля США в Чёрное море
Ксения Голуб
Ксения Голуб
16:46, 01 ноября 2021
Андрей КартаполовФото: ederation Council of Russia/Global Look Press
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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал отправку американского флагманского командного корабля Mount Whitney в акваторию Чёрного моря мерой, которая носит откровенно провокационный характер. Однако, по словам парламентария и бывшего замглавы Минобороны, Россия всегда готова к подобным вызовам со стороны партнёров.
Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney Шестого флота США в Чёрное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными. Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе, — заявил Картаполов РИА Новости.
Он напоминает Западу, что Россия всегда готова к любым вызовам и гарантирует защиту своих рубежей, тем более в Чёрном море.
Ранее появилась информация о том, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для «проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса», говорится в сообщении, размещённом в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил (ВМС).