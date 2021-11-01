Депутат Госдумы назвал провокацией отправку корабля США в Чёрное море

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал отправку американского флагманского командного корабля Mount Whitney в акваторию Чёрного моря мерой, которая носит откровенно провокационный характер. Однако, по словам парламентария и бывшего замглавы Минобороны, Россия всегда готова к подобным вызовам со стороны партнёров.

Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney Шестого флота США в Чёрное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными. Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе, — заявил Картаполов РИА Новости.

Он напоминает Западу, что Россия всегда готова к любым вызовам и гарантирует защиту своих рубежей, тем более в Чёрном море.

Ранее появилась информация о том, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для «проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса», говорится в сообщении, размещённом в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил (ВМС).