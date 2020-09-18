В ГД захотели дополнить УК наказаниями за махинации с лекарствами

https://static.news.ru/photo/d6eeb960-fa3e-11ea-b81e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает необходимым дополнить Уголовный кодекс наказанием за мошенничество в сфере продажи лекарств. Комментарий прозвучал на фоне появления всё новых сайтов, которые предлагают купить целебные препараты от COVID-19.

Чтобы побороть мошенничество в сфере оборота лекарственной продукции, правительство вводит маркировку, также вступили в силу правила, позволяющие блокировать интернет-ресурсы. Однако этого недостаточно, уверен парламентарий.

Блокировка требует времени, а за этот период недобросовестный человек может перейти на другую площадку. Чтобы не бороться с ветряными мельницами, важно опережать подобные явления и, к примеру, вводить уголовную ответственность, — приводит РИА Новости слова депутата.

Также Менделевич считает, что продажу биологически активных добавок под видом лекарств следует расценивать как мошенничество в особо крупных размерах.

Ранее NEWS.ru писал, что интернет-аналитики обнаружили более 100 доменов, связанных с первой российской вакциной от коронавируса. Некоторые сайты уже предлагают сделать предзаказ препарата и оплатить часть стоимости. Специалисты предупреждают, что это дело рук мошенников.