Депутат Государственной думы от «Единой России» Мария Бутина в интервью изданию Life.ru заявила, что введённые США против России санкции не работают так, как бы это хотелось Западу. Более того, по мнению депутата, санкции сделали хуже в первую очередь Соединённым Штатам. Бунина также добавила, что Россия активно внедряет программу импортозамещения, что помогает успешно справиться с американским давлением.

Те санкции, которые планомерно вводили США, были ориентированы на то, чтобы Россию ослабить. И что же? Хотели сделать хуже, а получилось наоборот. Поэтому в очередной раз наш президент на пресс-конференции отметил, что мы активно работаем над парадигмой импортозамещения и успешно с ней справляемся, — пояснила в интервью Life.ru парламентарий-единоросс.

Ранее сегодня, 26 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не ожидает в ближайшее время от американского президента Джо Байдена отмены всех санкций, наложенных на Россию.

Мария Бутина — бывшая помощница сенатора Александра Торшина и активистка, продвигавшая легализацию оружия. В 2018 году её арестовали в США по обвинению в сговоре с целью работы российским агентом без уведомления прокуратуры. Обвиняемая сотрудничала со следствием и вернулась в РФ в 2019 году.

Бутина ранее работала в RT, на последних выборах в Государственную думу баллотировалась от партии «Единая Россия». Бутина прошла в нижнюю палату парламента, несмотря на то что не смогла получить мандат. От своего кресла в её пользу отказался губернатор Кировской области Игорь Васильев.