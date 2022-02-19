Депутат Гемпель: Крыму не требуется признание и одобрение США
Депутат крымского парламента Гемпель заявил, что полуостров не нуждается в признании США
Ксения Голуб
Ксения Голуб
08:38, 21 февраля 2022
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
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Крыму не требуется признание и одолжение со стороны Вашингтона, с таким заявлением выступил глава комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишут РИА Новости. Причиной послужило высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что руководство государства не демонстрирует готовности рассмотреть признание Крыма в составе России или независимости Донбасса с целью предотвращения «большой войны».
Крым — это законная и неотъемлемая часть Российской Федерации, и крымчанам не нужны признания и одолжения со стороны американцев, — сказал Гемпель.
Что касается Донбасса, депутат также подчеркнул, что неоднократно бывал в Донецке и Луганске.
Народ народных республик защищает свою землю и детей, а невыполнение Минских соглашений киевскими властями ставит под угрозу существование самой Украины. В Европе с каждым днем всё чаще слышатся здравые голоса в отношении агрессивной политики США, НАТО и Украины, — отметил Гемпель.
Отказ США признать Крым и Донбасс является предательством демократии, ранее такое мнение озвучил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. При этом народный избранник подчеркнул, что в Крыму мало заботит мнение Вашингтона о государственной принадлежности полуострова.