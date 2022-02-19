Депутат Гемпель: Крыму не требуется признание и одобрение США

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Россия по праву требует от НАТО перестать использовать угрозу расширения на восток, заявил в эфире телеканала BFMTV депутат Европарламента, лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. По его словам, соответствующие договорённости между Россией и администрацией США были достигнуты в 1991 году.

Россия и её президент Владимир Путин справедливо требуют от НАТО, чтобы Альянс не приближался к российским границам, — отметил Барделла. В 1991 году, по его словам, администрация США дала слово...