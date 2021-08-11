Депутат ГД засомневался в реальности повышения МРОТ до 20 тысяч рублей

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев высказался по поводу предложения коллеги Ярослава Нилова о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей. По мнению парламентария, это нереально, так как требует серьёзных затрат, пишут «Известия».

По мнению авторов законопроекта, на его реализацию потребуется 1,2 трлн рублей. Документ может быть рассмотрен уже новым составом Госдумы.

Хочется верить, что эта инициатива тщательно разработана и не связана с выборами, потому что речь идёт об очень серьезных цифрах. Исходя из названных сумм, которые потребуются на её реализацию, мне кажется, что это нереалистично, но надо дождаться, когда законопроект будет внесен в ГД, — пояснил свою позицию Шхагошев.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов намерены внести в Госдуму законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в сумме 20 тысяч рублей в месяц. Текст документа размещён в Telegram-канале депутата Ярослава Нилова — одного из авторов инициативы.