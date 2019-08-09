https://static.news.ru/photo/4818b8a4-ba4c-11e9-bc6d-fa163e074e61_660.jpg Борис Чернышов Фото: youtube.com

В Москве группа из 10–15 человек устроила потасовку в районе Бирюлёво Западное во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями.

Как рассказал сам Чернышов, инцидент произошёл 8 августа, у пруда, где он проводил встречу с избирателями. По словам парламентария, они мешали работе волонтёров, а затем попытались вырвать у него удостоверение депутата Госдумы.

Мы квалифицировали это как нападение на депутата Госдумы. Написали заявление в полицию. Я надеюсь, что будут приняты какие-то меры, — цитирует Чернышова РИА Новости .

Депутат отметил, что не считает инцидент заранее спланированной провокацией. По его словам, среди нападавших в основном были молодые люди 18–20 лет.

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