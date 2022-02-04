Депутат ГД разглядел признаки оккупации постсоветских стран войсками НАТО

Мнение Запада, что Россия «оккупировала» Белоруссию путём размещения на территории страны своих войск, является абсурдным и служит очередным поводом противостоять России, об этом в интервью «ПолитЭксперту» рассказал депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Он отметил, что в данный момент идёт информационная война и некоторые страны постсоветского пространства действительно можно считать оккупированным, но отнюдь не Россией.

Нам нужно побеждать в информационной войне. Не идти на поводу у той повестки, которую нам навязывают, быстрее восстанавливать союзную государственность, как это прописано в документе о Союзном государстве, — считает политик.

Он подчеркнул, что некоторые страны постсоветского пространства можно по праву считать «оккупированными», но вовсе не Россией. Особенно наводит на эту мысль присутствие военной техники и бойцов НАТО на территорию Украины, считает Фёдоров.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что Украине было поставлено около 600 тонн военных грузов, а также предоставлены военные инструкторы из-за рубежа, что чревато эскалацией конфликта, а слова Запада о поддержке суверенитета Украины — всего лишь дымовая завеса.