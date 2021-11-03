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Депутат ГД предрёк возрождение СССР после союза России и Белоруссии

08:01, 04 ноября 2021
Депутат ГД предрёк возрождение СССР после союза России и Белоруссии Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников допустил возрождение Советского Союза после объединения России и Белоруссии. Это может сподвигнуть другие бывшие советские республики присоединиться новому государству, приводит слова политика URA.RU.

По словам Калашникова, чтобы такой союз случился, нужно, чтобы он был привлекательным для других стран.

Пока союз славится не очень многими, но все-таки привлекательными качествами. Это отсутствие границы, возможность трудиться, учиться друг у друга без всяких разрешений, не переводить водительское удостоверение на другой язык. Если эта привлекательность будет нарастать дальше, рано или поздно появится общий парламент, законы. Всё это приведет к тому, что и другие присоединятся. Прежде всего, это страны бывшего СССР, — обрисовал перспективу депутат.

Калашников считает, что ещё имеется ряд вопросов, которые необходимо обсудить.

Мне кажется, этому и будет посвящена встреча [президента России Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко], — предположил Калашников.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится в четверг, 4 ноября. Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены утвердить ряд документов и программ, которые направлены на реализацию договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Ранее сообщалось. что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко планируют утвердить союзные программы, обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики. Это произойдёт на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября, в рамках которого будут обсуждаться и другие важные вопросы.

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