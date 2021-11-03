Депутат ГД предрёк возрождение СССР после союза России и Белоруссии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников допустил возрождение Советского Союза после объединения России и Белоруссии. Это может сподвигнуть другие бывшие советские республики присоединиться новому государству, приводит слова политика URA.RU.

По словам Калашникова, чтобы такой союз случился , нужно, чтобы он был привлекательным для других стран.

Пока союз славится не очень многими, но все-таки привлекательными качествами. Это отсутствие границы, возможность трудиться, учиться друг у друга без всяких разрешений, не переводить водительское удостоверение на другой язык. Если эта привлекательность будет нарастать дальше, рано или поздно появится общий парламент, законы. Всё это приведет к тому, что и другие присоединятся. Прежде всего, это страны бывшего СССР, — обрисовал перспективу депутат.

Калашников считает, что ещё имеется ряд вопросов, которые необходимо обсудить.

Мне кажется, этому и будет посвящена встреча [президента России Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко], — предположил Калашников.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится в четверг, 4 ноября. Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены утвердить ряд документов и программ, которые направлены на реализацию договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Ранее сообщалось. что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко планируют утвердить союзные программы, обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики. Это произойдёт на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября, в рамках которого будут обсуждаться и другие важные вопросы.