Депутат ГД предрёк Украине распад

https://static.news.ru/photo/eefd5224-aafb-11ea-8570-fa163e074e61_660.jpg Сергей Железняк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если руководство Украины не стабилизирует обстановку в государстве и не наладит диалог с Донбассом, то стране грозит распад. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который на данный момент занимает пост главы исполнительного комитета реформ на Украине, сообщил об опасности усиления российского влияния в регионах страны.

Некие реформы, в необходимости которых пытается убедить Михаил Саакашвили, могут быть эффективными только после выхода Украины из состояния гражданской войны, — цитирует пресс-служба Железняка.

По его словам, властям Украины «пора взрослеть», чтобы успеть спасти страну от развала. Он отметил, что проблемы не будут преодолены до тех пор, пока Киев не перестанет «отгораживаться» от диалога с Донбассом и игнорировать Минские соглашения.

Как писал NEWS.ru, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что нынешние власти страны не смогут вернуть Донбасс. По её словам, Киев ничего для этого не делает и даже не может хотя бы прекратить боевые действия.