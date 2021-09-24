Депутат ГД предложил отменить маткапитал для богатых россиян

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил не давать маткапитал богатым россиянам, так как они в нём не особо нуждаются. Такое мнение парламентарий высказал в беседе с URA.RU.

Я считаю, что материнский капитал людям богатым давать особого смысла не имеет. Поскольку они имеют достаточно средств. Одна из идей формирования материнского капитала заключается в том, чтобы стимулировать рождаемость. Для богатых людей деньги не являются главным фактором, стимулом для рождения детей, — заявил Аксаков.

До этого церковь предложила не давать маткапитал семьям, которые воспользовались услугами суррогатных матерей. Представители РПЦ пояснили, что церковь считает суррогатное материнство вмешательством в установленный богом порядок рождения детей от отца и матери.

Ранее сообщалось, что мужчина имеет право получить маткапитал, только если он является единственным усыновителем первого ребёнка. Также он может получить выплату, являясь единственным усыновителем второго, третьего и последующих детей.