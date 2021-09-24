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Депутат ГД предложил отменить маткапитал для богатых россиян

00:48, 27 сентября 2021
Депутат ГД предложил отменить маткапитал для богатых россиян Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил не давать маткапитал богатым россиянам, так как они в нём не особо нуждаются. Такое мнение парламентарий высказал в беседе с URA.RU.

Я считаю, что материнский капитал людям богатым давать особого смысла не имеет. Поскольку они имеют достаточно средств. Одна из идей формирования материнского капитала заключается в том, чтобы стимулировать рождаемость. Для богатых людей деньги не являются главным фактором, стимулом для рождения детей,заявил Аксаков.

До этого церковь предложила не давать маткапитал семьям, которые воспользовались услугами суррогатных матерей. Представители РПЦ пояснили, что церковь считает суррогатное материнство вмешательством в установленный богом порядок рождения детей от отца и матери.

Ранее сообщалось, что мужчина имеет право получить маткапитал, только если он является единственным усыновителем первого ребёнка. Также он может получить выплату, являясь единственным усыновителем второго, третьего и последующих детей.

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