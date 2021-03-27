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Депутат ГД предложил объявить вице-премьера Украины в розыск за Крым

06:15, 28 марта 2021 19
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил объявить вице-премьера Украины Алексея Резникова в розыск после слов о Крыме. Представитель киевских властей настаивает на «выдворении» россиян в полуострова.

Резников считает, что у Киева есть право выселять россиян, которые переехали в Крым, потому что они являются пособниками «военного преступления». Реплику политика уже прокомментировал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его мнению, после таких заявлений Резникову остаётся только уйти в отставку.

Шеремет настаивает на более серьёзных мерах в отношении украинского вице-премьера.

В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации,цитирует парламентария РИА Новости.

Депутат уверен, что такого рода заявления не должны оставаться безнаказанными. Кроме того, у Шеремета нет сомнений, что подобные высказывания продиктованы «заокеанскими хозяевами» украинских властей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что угроза со стороны киевских властей выселить россиян с полуострова не имеет никакого отношения к действительности. Такое мнение озвучил сотрудник постоянного представительства республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

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