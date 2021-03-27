Депутат ГД предложил объявить вице-премьера Украины в розыск за Крым

https://static.news.ru/photo/d130b152-8f73-11eb-a3dd-96000091f725_660.jpg Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил объявить вице-премьера Украины Алексея Резникова в розыск после слов о Крыме. Представитель киевских властей настаивает на «выдворении» россиян в полуострова.

Резников считает, что у Киева есть право выселять россиян, которые переехали в Крым, потому что они являются пособниками «военного преступления». Реплику политика уже прокомментировал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его мнению, после таких заявлений Резникову остаётся только уйти в отставку.

Шеремет настаивает на более серьёзных мерах в отношении украинского вице-премьера.

В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации, — цитирует парламентария РИА Новости.

Депутат уверен, что такого рода заявления не должны оставаться безнаказанными. Кроме того, у Шеремета нет сомнений, что подобные высказывания продиктованы «заокеанскими хозяевами» украинских властей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что угроза со стороны киевских властей выселить россиян с полуострова не имеет никакого отношения к действительности. Такое мнение озвучил сотрудник постоянного представительства республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.