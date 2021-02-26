Депутат ГД позвал Байдена в Крым после отказа признавать его российским

https://static.news.ru/photo/b140476c-7872-11eb-b0bd-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев посоветовал западным политикам съездить в Крым и поговорить с населением, чтобы быть более объективными. Так первый замглавы фракции «Единая Россия» отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка никогда не признает Крым российским.

Более того, Байден пригрозил, что Вашингтон и дальше будет работать над привлечением России к ответственности за «агрессию» на Украине. Глава США считает, что Россия семь лет назад нарушила нормы международного права, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

Во-первых, никогда не говори «никогда». Во-вторых, для нас не в приоритете высказывания президента США о Крыме, приоритетом номер один являются 96% крымчан, которые голосовали на референдуме за присоединение к РФ, — прокомментировал заявления американского лидера Шхагошев в интервью РИА Новости.

А для большей объективности, отметил депутат, политикам стоило бы пообщаться с крымчанами, для чего они в любой момент могут приехать на полуостров.

Для этого всегда двери открыты. <...> Думаю, что после этого гораздо объективнее будут звучать все их высказывания, — резюмировал депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова президента Соединённых Штатов Джо Байдена о принадлежности Крыма. Уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить, отметил политик.