Депутат ГД пообещал ответные меры на недружественные действия стран

https://static.news.ru/photo/026048ec-b4e9-11eb-bb27-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ открыта для диалога, однако недружественные действия со стороны других стран повлекут ответные меры, включая ограничения по найму граждан России в иностранные посольства. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарёв. Его слова приводит Telegram-канал комиссии.

Пока недружественные действия в отношении России и её граждан будут продолжаться, ответные меры, включая ограничения по найму россиян для работы в посольствах этих стран, будут действовать. Ни у кого не должно быть сомнений, что мы сделаем всё необходимое для защиты интересов нашей страны и прав наших граждан, — заявил депутат.

По словам Пискарёва, включение США и Чехии в такой перечень является вынужденной и полностью оправданной мерой.

Неоднократно продемонстрированные недружественные действия сегодняшнего руководства этих стран, попытки вмешательства во внутренние дела России, поддержка деструктивных сил в нашей стране не могут оставаться без ответа, — сказал депутат.

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных стран. В нём оказались только США и Чехия. Как пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, в этот список не будут заноситься огульно любые недружественные страны. Утверждение очередного кандидата будет происходить на основании тщательного анализа. Кроме того, составленный перечень может быть пересмотрен.