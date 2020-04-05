Депутат ГД оценила слова главы Еврокомиссии о плане Маршалла

https://static.news.ru/photo/4d5c58dc-5f2c-11e9-a135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/imago-images.de/Global Look Press

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала заявления нескольких европейских политиков о том, что Евросоюз от распада может спасти только новый план Маршалла.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет нуждаться в масштабных инвестициях. Европейцам нужен новый план Маршалла.

Российский политик напомнила, что план Маршалла был своеобразным шагом на пути к американской глобальной гегемонии.

Гипотетически Берлин, контролирующий «печатный станок» Евросоюза, мог бы пойти на такой шаг, однако политические элиты Германии страдают дефицитом геополитической субъектности, среди них нет политика, подобного экс-канцлеру Герхарду Шрёдеру, который мог бы потянуть такой проект, — отметила Панина.

Она подчеркнула, что Вашингтону в нынешних условиях подобный план не нужен ни с политической, ни с экономической точки зрения.

США приняли в 1948 году план Маршалла, цель которого состояла в финансовой помощи Европе, разрушенной из-за Второй мировой войны.

Как писал NEWS.ru, экс-министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль считают, что Евросоюз может распасться из-за последствий коронавирусной пандемии. По их мнению, страны ЕС недостаточно поддерживают Испанию и Италию. Эти страны в Европе больше всего пострадали от коронавируса.