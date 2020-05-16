Депутат ГД объяснил санкции Киева против МГУ и Эрмитажа

https://static.news.ru/photo/1a3747f4-9771-11ea-aa6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение Украиной санкций против Московского государственного университета имени Ломоносова и Эрмитажа является традиционным антироссийским истеблишментом. Такое мнение выразил первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

Истеблишмент сохраняется тот же, что и был три, четыре и пять лет назад. Эти люди уже прочно слились с антироссийским форматом проведения государственного курса Украины. Этот курс достаточно настойчиво реализуется, — сказал телеканалу «360» Новиков.

Он также отметил, что данные действия диктуются «западными центрами».

По словам депутата, на Украине для большинства ключевых игроков местной политики стало хорошим тоном постоянно декларировать свою верность антироссийской позиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.

Как писал NEWS.ru, санкции против МГУ и Эрмитажа, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются русофобией на грани бескультурья. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.