https://static.news.ru/photo/be5c6742-4a5f-11ea-80a9-fa163e074e61_660.jpg Александр Шерин Фото: Александр Шерин/facebook.com

Разные космические «угрозы», якобы направленные в адрес Запада, придуманы самим Североатлантическим альянсом. Так считает парламентарий Александр Шерин.

Депутат Госдумы пояснил, что американцы всегда придумывают истории про Россию, когда хотят оправдать свои санкции, сообщает Telegram-канал «360».

Штаты хотят получить единоличное право властвовать в космосе и сделать его исключительно милитаризированным. Именно поэтому они и будут говорить, что Россия им угрожает, — заявил Шерин.

Таким образом депутат прокомментировал заявление верховного главнокомандующего НАТО, генерала Андре Ланата. Ранее он сообщил, что западные страны подвержены опасности в космосе, так как неподалёку от их спутников маневрируют российские и китайские космические аппараты, писал NEWS.ru.