Депутат ГД назвал «странным» требование ЕСПЧ признать однополые браки в РФ

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв назвал как минимум «странным» требование ЕСПЧ признать в России однополые браки. Парламентарий считает подобного рода заявления противоречащим основам правопорядка и нравственности в РФ, отмечается в сообщении комиссии ГД по расследованиям вмешательства извне в Telegram.

К тому же это прямое системное вмешательство во внутренние дела страны, уверен Пискарёв. Депутат обвинил ЕСПЧ в призывах нарушить российскую Конституцию.

Правовой нигилизм нынче в моде. Сначала послы ряда стран, включая Канаду и США, навязчиво вывешивали радужные флаги на своих посольствах в Москве, игнорируя и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и наши законы, призывали россиян не голосовать за поправку о семейных ценностях, а теперь и ЕСПЧ призывает нарушить наш Основной Закон, — сказано в сообщении.

ЕСПЧ рассмотрел иски трёх российских однополых пар. Суд признал нарушение прав человека в отказе в регистрации браков между ними. К тому же, в ЕСПЧ считают, что отказ регистрировать такие браки противоречит статье о праве «на уважение частной и семейной жизни».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) продемонстрировали отсутствие квалификации, призвав Россию узаконить противоречащую её конституции практику однополых браков. В своём Telegram-канале политик написал, что им следует подать в отставку.