Депутат ГД назвал организации, готовящие беспорядки в России

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Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в июне. Именно на первый летний месяц у хозяина Белого дома запланирован визит в Европу, сообщает «Интерфакс».

Я на это надеюсь и этого ожидаю. Мы работаем над этим, — отметил Байден. Саммит глав США и России должен пройти в одной из европейских стран. Точные сроки его проведения...