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Депутат ГД назвал организации, готовящие беспорядки в России

01:45, 05 мая 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Василий Пискарёв назвал порядка десяти организаций, которые специализируются на подготовке акций протеста и массовых беспорядков в РФ. Это иностранные центры, которые оказались в поле зрения комиссии по расследованию вмешательств извне, передаёт заявление Пискарёва официальный Telegram-канал комиссии.

Указанные центры проводят курсы и тренинги для россиян, которые по возвращении домой устраивают незаконные акции, беспорядки, пропагандируют наркотики, вовлекают несовершеннолетних в дестабилизирующую деятельность.

В поле зрения комиссии находится около 10 таких центров и более 40 их выпускников, — говорится в заявлении депутата.

Как сообщалось ранее, законопроект о запрете избираться в Государственную думу гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, внесён в нижнюю палату парламента. Авторами документа стала группа депутатов, в том числе председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарёв.

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