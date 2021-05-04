Депутат ГД назвал организации, готовящие беспорядки в России

Депутат Госдумы Василий Пискарёв назвал порядка десяти организаций, которые специализируются на подготовке акций протеста и массовых беспорядков в РФ. Это иностранные центры, которые оказались в поле зрения комиссии по расследованию вмешательств извне, передаёт заявление Пискарёва официальный Telegram-канал комиссии.
Указанные центры
В поле зрения комиссии находится около 10 таких центров и более 40 их выпускников, — говорится в заявлении депутата.
Как сообщалось ранее, законопроект о запрете избираться в Государственную думу гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, внесён в нижнюю палату парламента. Авторами документа стала группа депутатов, в том числе председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарёв.