https://static.news.ru/photo/7b6ce440-557a-11ea-96ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин считает, что имитация ядерного удара по России в ходе военных учений США — следствие информационной войны против Кремля.

К сожалению, США наращивают ядерный потенциал в рамках нарушения ДРСМД, из которого они вышли в одностороннем порядке. Это факт, и, безусловно, попытка акта устрашения. Всё это прослеживается в рамках информационной войны против нашего государства, — пояснил депутат в комментарии для iReactor .

Парламентарий считает, что РФ должна ответить на такого рода провокации.

Американские военные провели тренировку на случай ядерного удара по Европе со стороны РФ и отработали последующую реакцию со стороны США, включая ответный ядерный удар. В Совете Федерации уже заявили, что таким образом США готовят почву для размещения нового ядерного оружия на континенте.

Как писал NEWS.ru ранее, в Пентагоне сообщили, что не намерены размещать новые системы ядерных вооружений пониженной мощности в Европе. Соединённые Штаты готовятся к ответу на «российские нарушения», но системы будут оборудованы обычными видами оружия.